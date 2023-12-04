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«Мы не допустим, чтобы Китай нас догнал»: министр торговли США заявила, что н...

«Мы не допустим, чтобы Китай нас догнал»: министр торговли США заявила, что н...

«Мы не допустим, чтобы Китай нас догнал»: министр торговли США заявила, что не позволит NVIDIA обходить санкцииНа прошлой неделе представители NVIDIA с трибун различных мероприятий для инвесторов активно транслировали мысль о том, что компания продолжит пытаться вести бизнес с Китаем в условиях новых санкций.

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