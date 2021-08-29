Хор «Глория» из Конаково принял участие в фестивале христианской культуры

Как сообщили на странице ВК Администрация Конаковского района, хор девушек «Глория» детско-юношеского центра «Новая Корчева» из города Конаково принял участие в V международном благотворительном фестивале христианской культуры «Россия – Греция.
Как сообщили на странице ВК Администрация Конаковского района, хор девушек «Глория» детско-юношеского центра «Новая Корчева» из города Конаково принял участие в V международном благотворительном фестивале христианской культуры «Россия – Греция.
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