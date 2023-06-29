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Жоан Лапорта: «Месси хотел вернуться в «Барсу». У него был очень тяжелый период в Париже. Его отец сказал мне, что Лео больше не хочет такого давления»

«Месси хотел вернуться в «Барсу». У него был очень тяжелый период в Париже. Его отец сказал мне, что Лео не хочет, чтобы на него оказывалось такое давление.

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