Простите за испорченные выходные, но Mansory совершил еще одно автомобильное преступление

Мы все любим выходные, и очень злимся, когда кто-то их портит. Поэтому мы приносим свои извинения, если вы больше не можете наслаждаться отдыхом после того, как увидели этот отвратительный новый Lamborghini Urus, доработанный тюнинг-ателье Mansory.