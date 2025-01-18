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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барбашев остался без очков в 4 играх после травмы. У него 1 бросок в створ и 1 в штангу, 3 потери и «минус 1» за 13:40 с «Каролиной»

Форвард «Вегаса» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:3).

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