«Грубейшая ошибка Зеленского»: Мединский и Лавров доложили Путину об итогах переговоров в Стамбуле

Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством, частью которого были доклады помощника главы государства Владимира Мединского и министра иностранных дел Сергея Лаврова об итогах переговоров в Стамбуле 2 июня.
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