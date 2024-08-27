Сергей Собянин представил стратегию развития коммунальной инфраструктуры

Москва продолжит модернизацию инженерно-коммунальной инфраструктуры В Москве реализуется стратегия развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, определяющая перспективы расширения и роста систем электро-, водо- и теплоснабжения, исполнения проектов в сфере энергосбережения и строительства новых котельных и очистных сооружений.
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