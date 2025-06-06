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В США заявили о готовности Маска поддержать демократов после ссоры с Трампом

Бизнесмен Илон Маск планирует «идти до конца» и поддержит демократов, если понадобится. Об этом заявил телеканалу NBC советник миллиардера на условиях анонимности.

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