График отключения электричества на 17 октября в Чите

В понедельник 17 октября в Чите будет проводиться плановое отключение электроэнергии.С 10:00 до 14:00 – улицы Крымская, 8, 10, Набережная, 86, Локомотивная, 5, Мысовская, 35;С 14:00 до 18:00 – улицы Локомотивная, 21, Недорезова, 32, 44, 46, 67-89, 93, Костина, 60-72, Байкальская, 4, 6, 8, 10;С 10:00 до 13:00 – улица Усуглинная, 8-23,С 9:00 до 18:00 – улицы Верхнеудинская, Лазебного (частный сектор), Недорезова, 2, 6, 8, 10, 10а, Набережная, 58, 60, 62, 66, Володарского, 60, Комсомольская, 60, 66б;С 10:00 до 18:00 – поселок Кадалинка.