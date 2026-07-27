На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение

В Ярославской области сообщили об атаке украинских беспилотников. В целях безопасности в городе перекрыли движение транспорта на выезде в сторону Москвы – от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
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