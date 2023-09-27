Рекордное повышение зарплат: как оно затронет военных и силовиков Елена ГалицкаяС начала октября 2023 года в России ожидается значительное повышение зарплат для военных, силовиков и приравненных к ним граждан.
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