«Алиса AI» набирает аудиторию: быстрые ответы в поиске Яндекса используют уже почти 50 миллионов человек

Новые компактные ИИ-модели показали более высокие результаты в сравнительном тестировании с AI Overviews от Google Во втором квартале 2026 года ежемесячная аудитория быстрых ответов «Алиса AI» в поиске Яндекса достигла 49,5 млн пользователей.
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