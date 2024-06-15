Фабер: ВСУ должны иметь возможность бить западным оружием по всей России

Депутат бундестага и эксперт фракции Свободной демократической партии Германии по вопросам обороны Маркус Фабер заявил в интервью N-TV, что ВСУ должны иметь возможность бить западным оружием по всей России.
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