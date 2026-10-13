9000 мАч, 67 Вт, IP69K — и меньше памяти за те же деньги. Представлен Redmi Note 17 Pro Refresh

Обновленный смартфон утратил версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, а в базе теперь 6 ГБ ОЗУ вместо 8 ГБ Redmi представила обновлённую версию смартфона Note 17 Pro — Refresh.
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