Гидрологи рассказали о ситуации на реках региона

Забайкальский гидрометцентр предупредил о повышении уровня воды в некоторых реках края. Согласно последним данным, на реке Онон у сел Чиндант, Оловянная и Чирон уровни воды повысились на 1-9 сантиметра, а у сел Верхний Ульхун и Бытэв понизились на 3-7 сантиметра.