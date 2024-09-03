Гидрологи рассказали о ситуации на реках региона

Забайкальский гидрометцентр предупредил о повышении уровня воды в некоторых реках края. Согласно последним данным, на реке Онон у сел Чиндант, Оловянная и Чирон уровни воды повысились на 1-9 сантиметра, а у сел Верхний Ульхун и Бытэв понизились на 3-7 сантиметра.
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