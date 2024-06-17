ICAN: расходы на ядерное вооружение в мире выросли на рекордные 13%

Глобальные расходы на ядерное вооружение в 2023 году выросли на 13% до $91,4 млрд, посчитали аналитики международной группы за отмену ядерного оружия (ICAN) 16 июня, пишет британское издание The Guardian.
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