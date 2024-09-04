Бондарчук вновь появился без жены на публике — изменился и поздоровел

Режиссер давно выходит в свет один. Petrov Sergey/news.ru/Global Look PressВ Сети давно судачат о проблемах в браке Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, а всё из-за того, что режиссер давно не появлялся на людях с женой.
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