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Закон, порядок, государство

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В ЦДРА состоялась научно-практическая конференция «Поворот всемирной истории. Опыт Великой Победы над фашизмом»

В ЦДРА состоялась научно-практическая конференция «Поворот всемирной истории. Опыт Великой Победы над фашизмом»

В ходе мероприятия было дано объективное научное философское и военно-историческое обоснование решающей роли нашей страны и Красной Армии в разгроме германского нацизма и его приспешников.

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