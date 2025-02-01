«Генералы пошли против Белоусова. В 20 армии кладут солдат пачками ради картинки.Генштаб в курсе и не мешает»: Подоляка

Военный обозреватель Юрий Подоляка в своем телеграм-канале рассказал, как командиры на Лиманско-боровском направлении действуют вопреки просьбе министра обороны Андрея Белоусова — «ошибаться можно, врать нельзя».
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