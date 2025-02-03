Российсий фильм «Злой город» возглавил прокат по итогам выходных

Российская кинолента «Злой город» возглавила прокат в России и странах СНГ. Кассовые сборы фильма составили 138,2 млн рублей в период с 30 января по 2 февраля, свидетельствуют данные портала Kinobusiness.
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