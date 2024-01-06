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«Реал» и «Анадолу Эфес» провели рекордные для Евролиги 4 овертайма и набрали рекордные 256 очков

«Реал» и «Анадолу Эфес» провели рекордные для Евролиги 4 овертайма и набрали рекордные 256 очков

Победитель впервые в истории турнира определился в четвертом овертайме. Клуб из Мадрида первенствовал со счетом 130:126.

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