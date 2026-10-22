Система полного привода отслеживает дорожные условия в реальном времени и при необходимости подключает заднюю ось, регулируя распределение крутящего момента между колесами для повышения устойчивости, например на мокром асфальте, снегу или грунтовых участках.
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