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Константин Бондаренко: Война в Украине может стать «бесконечной»

Константин Бондаренко: Война в Украине может стать «бесконечной»

«Зеленский vs Трамп»: Кто переиграет в геополитическом покере? «Партия войны в Украине»: Кому выгодно вечное военное положение? «Мобилизация молодежи»: Эффективная стратегия или провал пропаганды? «Декоммунизация или фарс»: Зачем Львов переименовывает улицы в честь спорных исторических фигур? Украинский политолог Константин Бондаренко ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.

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