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Шоу-бизнес: Татьяна Кравченко сделала от него аборт, а чилийка сбежала с ребёнком: С кем нашёл счастье Андрей Леонов из «Папиных дочек»

Шоу-бизнес: Татьяна Кравченко сделала от него аборт, а чилийка сбежала с ребёнком: С кем нашёл счастье Андрей Леонов из «Папиных дочек»

Быть ребенком знаменитости всегда тяжело из-за повышенных внимания и ожиданий. Андрею Леонову пришлось узнать это из собственного опыта: в юности его постоянно сравнивали с отцом, Евгением Павловичем, причем часто в негативном ключе.

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