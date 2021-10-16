Спорт-Экспресс

201 455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Шатилов
    Гусейнов неумный долбодятел. Не мужчина - истеричка на восьмом месяце.Артур Гусейнов об...
  • Надежда
    А что, кто то сомневался, зачем же смотреть в глаза тех, кого нагло обманули, если можно просто запретить приезд и сд...Российских гимнас...
  • Игорь Афанасьев
    У Пономарева видимо в очке взыграло.Ветеран ЦСКА: «Сп...

Новичок ЦСКА Фарид прилетел в Москву

Новичок ЦСКА Фарид прилетел в Москву

Тяжелый форвард ЦСКА Кеннет Фарид прилетел в Москву. «Привет, болельщики ЦСКА! Кеннет Фарид, он же Человек-Зверь, уже здесь! Счастлив быть здесь и счастлив, что вы сможете наблюдать за нашей игрой! Знаю, что на домашних мачтах у нас будет шумно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх