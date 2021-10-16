Новичок ЦСКА Фарид прилетел в Москву

Тяжелый форвард ЦСКА Кеннет Фарид прилетел в Москву. «Привет, болельщики ЦСКА! Кеннет Фарид, он же Человек-Зверь, уже здесь! Счастлив быть здесь и счастлив, что вы сможете наблюдать за нашей игрой! Знаю, что на домашних мачтах у нас будет шумно.