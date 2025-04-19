Подразделение разведчиков группировки войск «Днепр» уничтожили 5 дронов «Баба-Яга» ВСУ в Херсонской области

«Баба-Яга» гексакоптерного типа была уничтожена в воздушном бою оператором FPV-дрона, остальные 4 «Бабы-Яги» были поражены из стрелкового оружия с тепловизионным прицелом бойцами мобильных групп воздушного наблюдения.
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