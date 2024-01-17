Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Пару сотню расстрелять , тогда быстро побегут домой...Поймали педофила ...
  • Денис Зарюгин
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  • Валера Морозов
    Тем, которые это творят, плевать на Россию! У них дети учатся за кордоном и в их районах это стадо не живет!Поймали педофила ...

Поймали педофила мигранта или 15 преступлений против детей

Поймали педофила мигранта или 15 преступлений против детей

Политинформация Хорошая новость: Фото из соцсетей Надо арестовать всех, кто его привёз, оформлял, укрывал, помогал ему.

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Комментарии
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Валера Морозов
Тем, которые это творят, плевать на Россию! У них дети учатся за кордоном и в их районах это стадо не живет!
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4 час.
Денис Зарюгин
Помнится один самый высокопоставленный чиновник недавно лоббировал строительство мечетей в Бутово и парке Зарядье, вот кто истинный заказчик всего этого мигрантского беспредела.
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4 час.
alik3456 Джексон
Пару сотню расстрелять , тогда быстро побегут домой...
Ответить
3 час.

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