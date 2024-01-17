Политинформация Хорошая новость: Фото из соцсетей Надо арестовать всех, кто его привёз, оформлял, укрывал, помогал ему.
Поймали педофила мигранта или 15 преступлений против детей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валера Морозов
Тем, которые это творят, плевать на Россию! У них дети учатся за кордоном и в их районах это стадо не живет!
Ответить
4 час.
Денис Зарюгин
Помнится один самый высокопоставленный чиновник недавно лоббировал строительство мечетей в Бутово и парке Зарядье, вот кто истинный заказчик всего этого мигрантского беспредела.
Ответить
4 час.
alik3456 Джексон
Пару сотню расстрелять , тогда быстро побегут домой...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии