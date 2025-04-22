«Виллис» 1942 года передадут в дар Музею Победы

Во вторник, 22 апреля, в дар Музею Победы будет передан автомобиль Willis 1942 года выпуска. Раритетную машину из своей личной коллекции музею на Поклонной горе вручит Министр транспорта РФ Роман Старовойт.
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