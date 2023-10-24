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Российские бойцы уничтожили до двух рот ВСУ на купянском направлении

Российские бойцы уничтожили до двух рот ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до двух рот в ходе боевых действий на купянском направлении, заявил 24 октября «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

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