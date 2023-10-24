Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до двух рот в ходе боевых действий на купянском направлении, заявил 24 октября «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии