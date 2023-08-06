Политика как она есть

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Свободные люди и рабы

Свободные люди и рабы

«Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть револю­ционер.Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб.

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Комментарии
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Галина Чужая
Потому, что вместо того, чтобы засучить рукава и строить свою страну они решили, что им манна небесная с неба свалится  в виде вступления в ЕС.  Такое впечатление, что они слаще морковки, которой перед ними ЕС помаячил, не ели. Богатейшую и гордую страну, простите, просрали за 8 лет в ноль!!!!  И ведь сошлись на территории  все 7 смертных грехов - гнев, зависть, жадность, лень,  похоть, обжорство и гордыня непомерная. За то и наказание себе поимели...
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