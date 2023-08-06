Свободные люди и рабы

Галина Чужая

Потому, что вместо того, чтобы засучить рукава и строить свою страну они решили, что им манна небесная с неба свалится в виде вступления в ЕС. Такое впечатление, что они слаще морковки, которой перед ними ЕС помаячил, не ели. Богатейшую и гордую страну, простите, просрали за 8 лет в ноль!!!! И ведь сошлись на территории все 7 смертных грехов - гнев, зависть, жадность, лень, похоть, обжорство и гордыня непомерная. За то и наказание себе поимели...