В Таиланде 60-дневный безвизовый режим для россиян будет действовать на постоянной основе

В Таиланде вечером в понедельник, 15 июля, вступил в силу приказ МВД, согласно которому граждане 93 стран могут пребывать на территории королевства на протяжении срока продолжительностью до 60 дней без визы.
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