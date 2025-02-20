Работа оптоволоконных FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» по БМП M2A2 Bradley ODS-SA и бронеавтомобилю Bushmaster PMV ВСУ в Судже Курской области.
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Работа оптоволоконных FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» по БМП M2A2 Bradley ODS-SA и бронеавтомобилю Bushmaster PMV ВСУ в Судже Курской области.
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