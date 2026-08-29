«Ленинградец» проиграл в Рощине матч «за шесть очков»

Трудно было ждать такого досадного исхода встречи, в которой «Ленинградец» принимал «КАМАЗ». При всём уважении к команде из Набережных Челнов: у гостей значилось шесть поражений в восьми стартовых матчах сезона - и ни одной победы, но зато наибольшее количество пропущенных мячей и последнее место в турнирной таблице.