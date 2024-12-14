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Абсурдный Дворец Пузырей, от которого был без ума Пьер Карден

Абсурдный Дворец Пузырей, от которого был без ума Пьер Карден

В мире немало необычных и даже странных построек, но если составлять их рейтинг, то Дворец Пузырей (Palais Bulles), созданный архитектором Антти Ловагом (Antti Lovag) в 1989 году, точно попадет в число его лидеров.

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