Rambler&Co: 57% россиян назвали День Победы главным событием в году

Большинство россиян (57%) считают 9 Мая главным праздником в году, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили узнать, какие традиции Дня Победы важны для жителей России.
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