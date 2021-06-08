Фанаты скандировали гомофобные кричалки и бросали предметы на поле в матче США и Мексики. Рейне попали в лицо

Финальный матч Лиги наций КОНКАКАФ между сборными США и Мексики (3:2 ДВ) был приостановлен из-за поведения болельщиков.

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