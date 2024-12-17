Движение ограничили на трассе в области Жетысу

Движение ограничили из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол», с 10:00 часов 17 декабря в области Жетысу в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Ушарал-Достык», с 84 по 164 километр, от станции Коктума до села Достык.