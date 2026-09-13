Правила ухода за ванной, которые следует соблюдать

Неопрятная ванная комната может испортить впечатление от дома даже самых приятных хозяев. Волей-неволей всем приходящим в дом гостям нужно по крайней мере помыть руки, так что спрятать неидеальное состояние комнаты вряд ли получится.
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