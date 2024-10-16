Письмо президенту: жители ЮМР в Краснодаре просят Путина не допустить строительства огромной трассы через их микрорайон

Письмо президенту: жители ЮМР в Краснодаре просят Путина не допустить строительства огромной трассы через их микрорайонЖители Юбилейного микрорайона Краснодара написали письмо на имя Путина с просьбой не допустить строительства транзитной автомобильной дороги в микрорайон.