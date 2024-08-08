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Царьград

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В Самаре 8 августа восстановлено движение трамваев на ул. Ново-Вокзальной

В Самаре 8 августа восстановлено движение трамваев на ул. Ново-Вокзальной

Трамваи снова начали курсировать по улице Ново-Вокзальная в Самаре.После длительных месяцев ожидания и временных неудобств, связанных с ремонтом теплосетей, горожане вновь могут наслаждаться привычным маршрутом.

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