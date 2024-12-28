Не стало легендарной Джульетты — британской актрисы Оливии Хасси. Она скончалась на 74‑м году жизни. Актриса получила всемирную известность в 16 лет, после выхода на экраны культового фильма «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли в 1968 году.
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