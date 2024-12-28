Не стало легендарной Джульетты — британской актрисы Оливии Хасси. Она скончалась на 74‑м году жизни. Актриса получила всемирную известность в 16 лет, после выхода на экраны культового фильма «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли в 1968 году.