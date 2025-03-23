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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Ньянг: «Путь к успеху лежит через хорошие привычки»

«Самое важное для нас – продолжать вырабатывать хорошие привычки. В нашей команде много ребят, которые играют первый, второй, третий, четвертый или пятый год.

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