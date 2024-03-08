Под Астраханью тушат двухэтажный жилой дом

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Сегодня в 14:15 в Главное управление МЧС по Астраханской области поступило сообщение Из Приволжского района: в селе Растопуловка загорелся изнутри и снаружи двухэтажный жилой дом.
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