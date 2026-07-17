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Учёные впервые получили прямые данные о процессе, запускающем формирование звёзд

Исследователям удалось впервые зафиксировать амбиполярную диффузию — механизм, при котором нейтральные молекулы и ионные частицы в межзвёздном газовом облаке разделяются под действием гравитации и магнитного поля.

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