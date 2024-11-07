Правящие в Афганистане радикалы заявили о симпатиях к США при Трампе

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о намерених улучшать отношения с США при президентстве Дональда Трампа, сообщило 6 ноября агентство EFE со ссылкой на МИД страны.
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