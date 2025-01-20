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Счастливых обладателей жилищного сертификата в Мытищах крышует ДУМ? Внезапно, однако

Счастливых обладателей жилищного сертификата в Мытищах крышует ДУМ? Внезапно, однако

Территория эгоцентризма Интересную информацию раскопал тг-канал Псы с городских окраин. В принципе, что у матери семейства Тахмины ,муж которой рвется за нероссийский флаг, есть теологическое образование и она ведет занятия для маленьких девочек-мусульманок было озвучено и щедрым дарителем чиновницей Купецкой.

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Комментарии
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vladstamp
И сколько будем терпеть этих зверьков?
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9 час.
Борис Коренский
ДУМ (Диаспора умалишенных мигрантов)  -   диктует РОССИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ И ЧИНОВНИКАМ СВОИ ПРАВА..  КАКУЮ ВЗЯТКУ ПОЛУЧИЛИ Российские чиновники, ЧТО ИМ ПРИХОДИТСЯ ПОЛЗАТЬ ПЕРЕДМИГРАНТАМИ
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6 час.

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