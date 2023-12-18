И дом, и работа: можно ли жить и заниматься бизнесом в гаражных кооперативах?

Взять, к примеру, проживание в гараже. Как только, вместе с раскладушкой, у вас появятся мощные нагреватели, газовые баллоны или нечто подобное, то соседи обязательно забеспокоятся: а не устроит ли этот добрый человек пожар? И, рано или поздно, сообщат о своих подозрениях выше – хотя бы председателю вашего гаражного кооператива или как там именуется ваше сообщество.