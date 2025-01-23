Вучич: Украина намного ближе к вступлению в Евросоюз, чем Сербия

Президент балканской республики Александар Вучич в эфире телеканала TV Pink, комментируя встречу с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что Украина в силу политической ситуации находится ближе Сербии и всех других стран-кандидатов к членству в Евросоюзе.