«Зарево со стороны Дарницы»: энергоинфраструктура Киева подверглась ракетному удару

Киев остался без света после удара по ТЭЦ.Энергетическая инфраструктура Киева подверглась массированной комбинированной атаке — часть города осталась без электричества.
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