ВС РФ нанесли удар по складским помещениям в городе Кропивницком Кировоградской области. Они использовались для хранения вооружения, военного имущества и комплектующих БПЛА ВСУ, передает источник Zvezdanews.
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